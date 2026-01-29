Raubüberfall in Langenhaslach: Täter fliehen unerkannt, Zeugen gesucht

NEUBURG A. D. KAMMEL. Am Mittwochabend ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Getränkelager in der Kirchenstraße im Ortsteil Langenhaslach. Zwei bislang unbekannte Täter griffen das Lager an und entkamen unerkannt. Der Geschädigte wurde verletzt und in einer hilflosen Lage zurückgelassen. Eine Mitarbeiterin entdeckte den 76-Jährigen und alarmierte sofort die Polizei.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Der genaue Ablauf des Überfalls sowie der entstandene Beuteschaden werden derzeit untersucht. Vor Ort sind mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Krumbach (Schwaben) und der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen mit den Ermittlungen beschäftigt. Sie sind damit beschäftigt, Spuren zu sichern und potenzielle Hinweise zu sammeln.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Für die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen sind Zeugen von Bedeutung, die am 28.01.2026 zwischen 15:00 und 20:00 Uhr im Bereich der Kirchenstraße in Langenhaslach / Neuburg a. d. Kammel Beobachtungen gemacht haben. Besonders wichtige Informationen wären Hinweise zu zwei Personen, die sich in diesem Zeitraum dort aufgehalten haben könnten. Zu den gesuchten Männern ist bisher nur bekannt, dass sie etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331 100-0 entgegen.