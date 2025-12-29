Newsletter
Raubüberfall in Nabburg: Kripo sucht Zeugen für Parkplatz-Tat in Regensburger Straße am 28. Dezember 2025
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 28. Dezember 2025 ereignete sich in Nabburg ein schwerer Raubüberfall auf einem Parkplatz in der Regensburger Straße, bei dem zwei Personen Opfer eines brutalen Angriffs wurden. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt intensiv und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Brutaler Überfall auf offener Straße

Gegen 18:45 Uhr wurden eine 33-jährige Frau und ein 17-jähriger Jugendlicher von drei unbekannten Männern angesprochen und anschließend körperlich attackiert. Die Täter setzten Pfefferspray gegen die Opfer ein und schlugen den Jugendlichen in den Bauch, bevor sie die beiden nach Wertgegenständen durchsuchten und das Mobiltelefon des 17-Jährigen entwendeten. Nach der Tat flüchteten sie stadtauswärts in einem unbekannten Fahrzeug.

Polizei sucht dringend Zeugen

Etwa eine halbe Stunde nach dem Überfall erstatteten die Geschädigten bei der Polizeiinspektion Nabburg Anzeige, woraufhin sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Diese brachten bisher jedoch keine Ergebnisse.

Wer hat etwas gesehen?

Die drei Täter werden als etwa 20 Jahre alt und ca. 1,70 m groß beschrieben. Sie sprachen deutsch mit einem unbekannten Akzent. Die Kriminalpolizei Amberg bittet dringend um Hinweise: Wer hat am 28. Dezember 2025 zwischen 18:30 und 19:00 Uhr im Bereich der Regensburger Straße in Nabburg etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 melden. Jede noch so kleine Beobachtung könnte entscheidend zur Aufklärung des Falls beitragen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel