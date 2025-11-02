Newsletter
Polizeipräsidium München
1 Min.Lesezeit

Raubüberfall in Obergiesing: 26-Jähriger von fünf Tätern mit Messer bedroht und verletzt

Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum Freitag, den 31. Oktober 2025, wurde ein 26-jähriger US-Amerikaner in der Severinstraße in Obergiesing Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann, der in Trier wohnhaft ist, wurde gegen Mitternacht von fünf unbekannten Tätern mit einem Messer bedroht. Sie forderten ihn auf, seine Geldbörse herauszugeben. Nachdem sie das Bargeld entwendet hatten, ließen sie die leere Geldbörse zurück und flohen in Richtung Werinherstraße.

Polizeifahndung erfolglos

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen blieb die Suche nach den Tätern bislang ohne Erfolg. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und das Kommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht

Vier der Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

  • Täter 1: Männlich, 175-180 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, Oberlippenbart, etwas dunklere Hautfarbe, dunkle Augenbrauen, schwarze Haare, dunkle Hose, grauer Kapuzenpullover, mit Messer bewaffnet.
  • Täter 2: Männlich, ca. 180 cm groß, dunkelhäutig, breite Schultern, kurze Haare, schwarze Pufferjacke, mit Messer bewaffnet.
  • Täter 3: Männlich, ca. 17 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Augenbrauen, etwas dunklere Haut, schmales Gesicht, grauer Trainingsanzug mit Kapuze.
  • Täter 4: Jugendliches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet.

Die Polizei ruft Zeugen, die im Zeitraum des Vorfalls im Bereich der Severinstraße, St.-Martins-Platz und Werinherstraße Beobachtungen gemacht haben, auf, sich mit dem Polizeipräsidium München oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

