Raubüberfall in Postbauer-Heng: Kripo ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts, Täter auf der Flucht

POSTBAUER-HENG, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Nach einem brutalen Raubüberfall am 8. Oktober 2025, bei dem drei Männer schwer verletzt wurden, ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Täter sind weiterhin auf der Flucht, und Zeugen sind aufgerufen, sich zu melden.

Raubüberfall am „Kago Platz“: Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Im Gewerbegebiet Postbauer-Heng kam es zu einem Überfall, der sich gegen 21:30 Uhr auf dem „Kago Platz“ ereignete. Die vier bislang unbekannten Täter verlangten nicht nur Wertsachen von den Opfern, sondern verletzten diese auch mit Messerstichen schwer. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte bereits neue Erkenntnisse gewinnen.

Flucht in dunklem Pkw: Weitere Hinweise erbeten

Ermittlungen zufolge wurden die Täter von einem weiteren Mann in einem dunklen Pkw zum Tatort gebracht. Wegen der Schwere der Verletzungen wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ermittelt.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die verletzten Männer konnten mittlerweile das Krankenhaus verlassen. Dennoch ist die Mithilfe der Bevölkerung unerlässlich: Wer zur Tatzeit am „Kago Platz“ verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Informationen zu den Tätern oder dem flüchtigen Fahrzeug hat, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Jeder Hinweis kann wichtig sein.