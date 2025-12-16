Rauchentwicklung in Schule in Neugablonz: Keine Verletzten nach Heizungsstörung

Am Dienstagvormittag, den 16. Dezember 2025, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in der Hüttenstraße in Neugablonz bei Kaufbeuren aus. Grund hierfür war eine erhebliche Rauchentwicklung im Inneren eines Gebäudes, das derzeit sieben Klassen der Gustav-Leutelt-Schule beherbergt. Diese wurde durch eine Verpuffung in der Heizungsanlage im Dachgeschoss verursacht, die Schmorgeruch und Rauch entstehen ließ.

Schüler waren bereits in Sicherheit

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Schule bereits geräumt. Die Feuermelder hatten ausgelöst, während die Schülerinnen und Schüler sich in der Pause außerhalb des Gebäudes aufhielten. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, und es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Personen.

Schnelle Entwarnung durch Einsatzkräfte

Die Einsatzkräfte untersuchten das Gebäude gründlich und konnten bereits nach kurzer Zeit Entwarnung geben. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse und aufwärts wurden nach Hause geschickt, da der Unterricht nicht mehr fortgesetzt werden konnte. Ein Fachbetrieb überprüfte noch am Vormittag die Heizungsanlage. Am Nachmittag wurde eine lockere Schraube als Ursache der Störung identifiziert.

Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Lage schnell unter Kontrolle zu bringen.