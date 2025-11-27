Newsletter
Donnerstag, November 27, 2025
12.9 C
London
type here...
Subscribe
“Rauchkörper in Treuchtlinger Schule löst Großeinsatz aus: Mehrere Personen medizinisch betreut”
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

“Rauchkörper in Treuchtlinger Schule löst Großeinsatz aus: Mehrere Personen medizinisch betreut”

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagmittag (27.11.2025) löste ein Rauchkörper in einer Schule in Treuchtlingen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Mehrere Personen benötigten medizinische Betreuung.

Rauchentwicklung in Schule löst Alarm aus

Gegen 11:00 Uhr zündeten zunächst Unbekannte einen Rauchkörper in einer Toilette der Senefelder-Schule. Der Rauch führte zur Auslösung der Brandmeldeanlage, was den Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Folge hatte. Mehrere Schüler und eine Lehrkraft wurden medizinisch betreut. Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen wurde der Schulbetrieb eingestellt.

Ermittlungen gegen Schüler aufgenommen

Derzeit richtet sich der Verdacht gegen zwei Schüler der Schule. Die Kriminalpolizei Ansbach übernahm die Spurensicherung und Ermittlungen vor Ort. Nach aktuellem Stand wurde ein frei verkäuflicher Rauchkörper verwendet.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Politik & Wirtschaft

Grüne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

0
Nach dem umstrittenen Vorstoß des Verbands "Die Familienunternehmer", auch...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Maskierter Raubüberfall in Illereichen: Polizei sucht Zeugen für brutales Verbrechen am Pfingstwochenende

0
ALTENSTADT (LKR. NEU-ULM). Die Polizei Neu-Ulm präsentiert im Rahmen...
FC Augsburg

FC Augsburg-Hauptversammlung | Geschäftsführer Ströll präsentiert wirtschaftlich gutes Ergebnis

0
Sportlich läuft man beim FC Augsburg noch seinen eigenen Ansprüchen hinterher, wirtschaftlich ist der Fußball-Bundesligist jedoch absolut stark aufgestellt. Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung konnten gute Zahlen präsentiert werden.

Neueste Artikel