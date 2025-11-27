“Rauchkörper in Treuchtlinger Schule löst Großeinsatz aus: Mehrere Personen medizinisch betreut”

Am Donnerstagmittag (27.11.2025) löste ein Rauchkörper in einer Schule in Treuchtlingen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Mehrere Personen benötigten medizinische Betreuung.

Rauchentwicklung in Schule löst Alarm aus

Gegen 11:00 Uhr zündeten zunächst Unbekannte einen Rauchkörper in einer Toilette der Senefelder-Schule. Der Rauch führte zur Auslösung der Brandmeldeanlage, was den Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Folge hatte. Mehrere Schüler und eine Lehrkraft wurden medizinisch betreut. Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen wurde der Schulbetrieb eingestellt.

Ermittlungen gegen Schüler aufgenommen

Derzeit richtet sich der Verdacht gegen zwei Schüler der Schule. Die Kriminalpolizei Ansbach übernahm die Spurensicherung und Ermittlungen vor Ort. Nach aktuellem Stand wurde ein frei verkäuflicher Rauchkörper verwendet.

Erstellt durch: Kai Schmidt