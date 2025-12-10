Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
13.7 C
London
type here...
Subscribe
Rauchwolke über Weingarten: Großeinsatz wegen Brand in Mehrfamilienhaus
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Rauchwolke über Weingarten: Großeinsatz wegen Brand in Mehrfamilienhaus

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LICHTENFELS, OT WEINGARTEN. Eine starke Rauchentwicklung über Weingarten hat am Mittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei gesorgt. Anwohner meldeten gegen 12.40 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus, woraufhin zahlreiche Feuerwehrkräfte vor Ort eintrafen und den Brand unter Kontrolle brachten. Die Polizei sicherte den Bereich und unterstützte die Arbeiten im Umfeld.

Einsatz von Drohnen zur Lageeinschätzung

Zur Einschätzung der Situation kamen sowohl eine Polizeidrohne als auch eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz. Der geschädigte Eigentümer des Hauses ist ein 66-jähriger Deutscher. Nach ersten Schätzungen wird der Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich beziffert.

Kriminalpolizei ermittelt Brandursache

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bisher können zu den Gründen des Brandes keine weiteren Angaben gemacht werden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...

Neueste Artikel