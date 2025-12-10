Rauchwolke über Weingarten: Großeinsatz wegen Brand in Mehrfamilienhaus

LICHTENFELS, OT WEINGARTEN. Eine starke Rauchentwicklung über Weingarten hat am Mittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei gesorgt. Anwohner meldeten gegen 12.40 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus, woraufhin zahlreiche Feuerwehrkräfte vor Ort eintrafen und den Brand unter Kontrolle brachten. Die Polizei sicherte den Bereich und unterstützte die Arbeiten im Umfeld.

Einsatz von Drohnen zur Lageeinschätzung

Zur Einschätzung der Situation kamen sowohl eine Polizeidrohne als auch eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz. Der geschädigte Eigentümer des Hauses ist ein 66-jähriger Deutscher. Nach ersten Schätzungen wird der Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich beziffert.

Kriminalpolizei ermittelt Brandursache

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bisher können zu den Gründen des Brandes keine weiteren Angaben gemacht werden.