Raus aus dem Nebel | FC Memmingen will im Wiederholungsspiel gegen Heimstetten über den Strich springen

Beide Mannschaften haben die Chance im Wiederholungsspiel der Regionalliga Bayern, sich aus der Gefahrenzone auf einen Nichtabstiegsplatz zu schieben: Der FC Memmingen und der SV Heimstetten (beide 21 Punkte, Plätze 16 und 17) treffen sich noch einmal am Dienstagabend (19.30 Uhr) zum Wiederholungsspiel. Vor einigen Wochen war die Begegnung in der Arena nach der Halbzeitpause wegen starken Nebels abgebrochen. Mit 2:1 führte die Mannschaft von Interimstrainer Thomas Reinhardt zu diesem Zeitpunkt. Ein Ergebnis, mit dem er bei der Neuauflage auch nach 90 Minuten zufrieden wäre.

Die Bilanz der letzten Spiele liest sich für den FC Memmingen um einige Nuancen besser. Während der SV Heimstetten sechs Pleiten in Folge kassierte, holten die seit sieben Spieltagen sieglosen Allgäuer immerhin aus den vergangenen vier Begegnungen immerhin drei Unentschieden. In personeller Hinsicht wird Nico Fundel fehlen, der im Nachbarschaftsduell in Illertissen (1:1) die Rote Karte sah. Der Platzverweis war aus Memminger Sicht überzogen. Das Strafmaß steht noch nicht fest, beträgt aber mindestens ein Spiel, egal wie die Bewertung des Falls durch das Sportgericht ausfällt.

Wie es nach dem Heimstetten-Spiel weitergeht, ist noch völlig offen. Bereits am Freitag steht beim FCM eigentlich das Auswärtsspiel beim FC Bayern München II im Terminkalender. Ab Mittwochnacht sollen auch für den Sport behördliche Corona-Verschärfungen gelten. Genaues weiß niemand. Die Rede ist von 2G+ und Kapazitätsgrenzen für Fans, 2G auch für Aktive im Amateurbereich bis hin zu Sport- und Veranstaltungsverboten bei einer Inzidenz über 1.000. Ob die Regionalliga dann wieder unter den Profistatus wie zuletzt fällt und den Spielbetrieb mit „Geisterspielen“ weiterlaufen lassen könnte, ist genauso unklar, wie so viele andere Dinge in diesen Tagen.

Tickets: Die Eintrittskarten der Erstauflage gegen den SV Heimstetten haben auch für das Wiederholungsspiel kulanzhalber Gültigkeit. Weitere Karten können im Vorfeld über die FCM-Vorverkaufsstellen und online über Allgäuticket erworben werden. Nähere Infos unter www.fc-memmingen.de. Sporttotal bietet wieder einen kostenfreien und kommentierten Livestream an.

