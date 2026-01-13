Newsletter
Rauschgiftfund im Einreisezug: Polizei stellt Methamphetamin in Arzberg sicher
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagnachmittag stellten Beamte der Grenzpolizei Selb bei einer Kontrolle im Einreisezug aus Tschechien Rauschgift sicher. Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof in Arzberg im Landkreis Wunsiedel. Die Kriminalpolizei Hof führt die weiteren Ermittlungen.

Verdächtiges Verhalten eines Reisenden

Gegen 15.45 Uhr fiel den Beamten ein 47-jähriger Mann auf, der beim Aussteigen aus dem Zug den Blickkontakt mit den Polizisten suchte und anschließend einen zunächst unbekannten Gegenstand wegwarf.

Funde und Ermittlungen

Die Polizisten kontrollierten den Mann, der über eine russische Staatsangehörigkeit verfügt, und untersuchten den weggeworfenen Gegenstand. Dabei fanden sie in einem Kunststoffbehältnis ein Druckverschlusstütchen mit rund drei Gramm Methamphetamin. Das Rauschgift wurde von den Beamten sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz übernommen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

