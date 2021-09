Ravensburg | Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Strafgefangenem

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg sowie das Polizeipräsidium Ravensburg fahnden nach dem 35-jährigen Marcel THIESER und bitten hierzu die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Gesuchte war aufgrund eines Urteils des Landgerichts Ravensburg im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg in Weissenau untergebracht und ist dort am Abend des Samstag, 18.09.2021, von einem Ausgang nicht zurückgekehrt. Polizeiliche Maßnahmen haben bislang nicht zur Ermittlung des Aufenthaltsortes von Herrn Thieser geführt. Herr Thieser gilt aufgrund eines völlig unüberlegten Verhaltens insbesondere im Umgang mit Feuer als fremd- und eigengefährdend. Er hielt sich in der Vergangenheit im Großraum Bodenseekreis auf und nächtigte vorwiegend im Freien sowie in leerstehenden oder wenig genutzten Gebäuden und Kellern. Möglicherweise wurde der Gesuchte am Montag, 20.09.2021, im Bereich Amtzell gesehen. Er dürfte zu Fuß oder auch per Fahrrad unterwegs sein und nur wenig Bargeld mit sich führen. Herr Thieser ist 167 cm groß, etwa 75 kg schwer, hat eine kräftige Statur und kurze dunkelblonde Haare. Bei seinem Verschwinden war er bekleidet mit einer schwarzen Herbstjacke mit bordeauxroten Applikationen an den Schulterpartien und dem Brustbereich sowie einer ebenfalls dunkelroten Kapuze mit weißen Bändeln. Weiter trug er eine dunkle Jogginghose, vermutlich camouflagefarben, möglicherweise eine dunkelrote Basecap sowie eventuell neonfarbene Schuhe. Personen, denen der Gesuchte jüngst aufgefallen ist oder die Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Ravensburg unter Tel. 0751/803-0 in Verbindung zu setzen.

