Razzia an Schulen: Polizei durchsucht Jugendliche wegen Gewaltvideos und Waffenverdacht in Mindelheim, Krumbach und Babenhausen

Mindelheim/Krumbach/Babenhausen – Am 26. März 2026 führte die Polizeiinspektion Mindelheim umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen an mehreren Schulen in Mindelheim, Krumbach und Babenhausen durch. Diese Aktion fand in Zusammenarbeit mit weiteren Polizeidienststellen sowie dem Schulleitungsteam der Mittelschule Mindelheim statt.

Verdacht auf strafbare Handlungen unter Schülern

Im Rahmen der Ermittlungen wurden sieben Durchsuchungsbeschlüsse an den Schulen und den Wohnsitzen der Verdächtigen umgesetzt. Betroffen sind Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Die Polizei stellte während der Durchsuchungen acht Mobiltelefone, eine Softair-Waffe, eine PTB-Waffe und ein Messer sicher. Unterstützende Kräfte kamen von den Polizeiinspektionen Buchloe, Bad Wörishofen, Memmingen und Krumbach. Die Eltern der Tatverdächtigen wurden informiert.

Hintergrund und Maßnahmen

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Anzeige der Mittelschule Mindelheim. Ermittlungen legen nahe, dass eine Schülergruppe sich mehrfach an strafbaren Handlungen beteiligt hat, darunter vorsätzliche Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Es wird vermutet, dass diese Taten gefilmt und über Messengerdienste verbreitet wurden.

Begleitend zur strafrechtlichen Aufklärung fand eine Informationsveranstaltung in der Aula der Schule statt. Den Schülern wurden die Hintergründe der Aktion erklärt, wobei Aufklärung und Prävention im Vordergrund standen. Die Themen Gruppendynamik, Mobbing und verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien sollen in den kommenden Wochen im Unterricht aufgearbeitet werden.

Ermittlungen dauern an

Die bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Schülergruppe zahlreiche Straftaten begangen hat. Die Polizeiinspektion Mindelheim ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen weiter. Hinweise und Informationen von möglichen weiteren Geschädigten nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 76850 entgegen.