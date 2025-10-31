Razzia im Reichlinger Rathaus: Verdacht auf Vertraulichkeitsverletzung

In Reichling, Landkreis Landsberg am Lech, durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck heute in den frühen Morgenstunden mehrere Diensträume im Rathaus der Gemeinde. Diese Aktion erfolgte in enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Augsburg.

Verdacht der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

Der Einsatz der Ermittler erfolgte im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verdachts auf Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Im Fokus steht ein 36-jähriger Mann, gegen den sich der Tatverdacht richtet. Auch seine Privaträume wurden im Zuge der Ermittlungen durchsucht.

Beweismittel sichergestellt

Bei den Durchsuchungen konnten elektronische Geräte und Datenträger sichergestellt werden, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an, weshalb zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Informationen bekanntgegeben werden können.

Die Unschuldsvermutung wird ausdrücklich betont.