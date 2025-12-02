Newsletter
Dienstag, Dezember 2, 2025
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Razzia in EU-Büros in Belgien wegen Betrugsverdacht

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat am Dienstag Durchsuchungen am College of Europe in Brügge und beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) in Brüssel durchgeführt. Wie die Behörde mitteilte, stehen die Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Verdacht auf Betrug bei einem von der EU finanzierten Ausbildungsprogramm für junge Diplomaten. Drei Verdächtige wurden festgenommen.

Razzia In Eu-Büros In Belgien Wegen BetrugsverdachtBelgische Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die belgische Polizei führte die Durchsuchungen auf Antrag der EPPO durch, der von einem Untersuchungsrichter genehmigt worden war. Unterstützt wurde die Aktion von der Europäischen Antibetrugsbehörde (OLAF). Im Zentrum der Ermittlungen steht das Projekt der Europäischen Union “Diplomatic Academy”, welches 2021 bis 2022 an das College of Europe vergeben wurde. Es wird untersucht, ob die Eliteuniversität, die aktuell unter der Leitung der früheren EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini steht, oder ihre Vertreter im Vorfeld über die Auswahlkriterien des Vergabeverfahrens informiert waren und ob vertrauliche Informationen an einen der Bewerber weitergegeben wurden.

Vor den Durchsuchungen beantragte die EPPO die Aufhebung der Immunität mehrerer Verdächtiger, was auch gewährt wurde. Die Ermittlungen wurden ursprünglich dem OLAF gemeldet – sie umfassen mögliche Verstöße gegen das Vergaberecht, Korruption, Interessenkonflikte und die Verletzung des Berufsgeheimnisses. Ein belgischer Untersuchungsrichter aus Westflandern unterstützt die laufenden Ermittlungen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

27-jähriger Augsburger in Horror-Unfall in München verwickelt – zwei Tote

0
München | Ein Augsburger biegt nichts ahnend bei Grün...
Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Polizei & Co

Vermisstenfahndung in Gersthofen und Augsburg beendet – Gesuchte gefunden

0
Die Polizei sucht derzeit dringend nach der 76-jährigen Annelise von Klipstein. Die Seniorin aus dem Gersthofener Zentrum wird seit dem heutigen Tag vermisst. Da sie möglicherweise desorientiert ist und auf Medikamente angewiesen bleibt, besteht eine akute Gefährdungslage.
Augsburg Stadt

FC Augsburg trennt sich von Chefcoach Sandro Wagner

0
Sandro Wagner, der erst im Sommer den Cheftrainerposten beim...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel