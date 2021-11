RB-Kapitän Gulácsi hofft auf Europa League

Der Kapitän des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, Péter Gulácsi, hofft, mit einem Sieg über Club Brügge am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase doch noch zumindest die Europa League zu erreichen. Für Verein und Spieler sei das „sehr wichtig“, sagte er dem „Kicker“. Für den Klub gelte das „auch aus finanzieller Sicht“, während die Spieler „natürlich unbedingt weiter international spielen“ wollten.

Péter Gulácsi (RB Leipzig), über dts Nachrichtenagentur

„Wir haben einen großen Kader, können also mit der Doppelbelastung gut umgehen“, so der Torhüter. Mit dem Punktgewinn gegen Paris St. Germain habe man sich die Chance erhalten, trotz der Heimniederlage gegen Brügge Tabellenplatz drei noch aus eigener Kraft zu erreichen. Der Einzug in die Europa League wäre laut Gulácsi auch nicht nur ein Trostpreis.

„Die Europa League ist durch die Umstrukturierung viel interessanter geworden.“ Wenn man sich die Mannschaften anschaue, die wahrscheinlich weiterkommen, sei das schon ein „attraktiver Wettbewerb“, sagte er.