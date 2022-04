RB Leipzig steht im Europa-League-Halbfinale

RB Leipzig steht im Halbfinale der Europa League. Das Rückspiel bei Atalanta Bergamo gewannen die „Bullen“ am Donnerstagabend mit 2:0. Das Hinspiel vor einer Woche war mit einem 1:1 unentschieden ausgegangen.

Christopher Nkunku (RB Leipzig), über dts Nachrichtenagentur

Leipzigs Christopher Nkunku erzielte in der 18. Minute den Führungstreffer und legte in der 87. Minute per erfolgreich verwandeltem Foulelfmeter nach. Dabei fuhr Atlanta eigentlich die ganze Partie über eine Angriffswelle nach der anderen und insbesondere im zweiten Durchgang drohte den Leipzigern jederzeit der Ausgleich. Am 28. April und 5. Mai trifft Leipzig damit im Halbfinale auf Sporting Braga oder die Glasgow Rangers.