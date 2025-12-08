Newsletter
Rechte Schmierereien in Naila: Kripo Hof sucht Zeugen für Vandalismus am Rathaus und Bürgerzentrum
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Ortskern von Naila, Landkreis Hof, haben Unbekannte mehrere Wände mit rechten Schriften und verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Vandalismus in der Nacht auf Montag

Zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 8 Uhr, hinterließen die Täter rechte Parolen und Hakenkreuze an verschiedenen Standorten in Naila. Betroffen sind die Wände am Rathaus, am Bürgerzentrum sowie eine Hauswand in der Straße am Kirchplatz. Die Kosten für die Beseitigung der Schmierereien werden auf etwa 600 Euro geschätzt.

Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei Hof hat aufgrund von Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

