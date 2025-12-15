Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
Politik & Wirtschaft
Rechter Kandidat Kast gewinnt Präsidentenwahl in Chile

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der rechte Kandidat José Antonio Kast hat die Präsidentschaftswahl in Chile gewonnen. Er setzte sich in der Stichwahl gegen die Sozialdemokratin Jeannette Jara durch, wie die Wahlkommission mitteilte. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam Kast demnach auf rund 58 Prozent der Stimmen.

Jose Antonio Kast und seine Frau Maria Pia Adriazola am Wahlabend am 14.12.2025, Lucas Aguayo Araos/AA/Abaca/ddp via dts Nachrichtenagentur

Jara und ihre Koalition “Einheit für Chile” räumten bereits ihre Niederlage ein. “Die Demokratie hat sich laut und deutlich geäußert”, schrieb Jara auf X. Sie habe mit dem gewählten Präsidenten Kast gesprochen, um ihm zum Wohle Chiles viel Erfolg zu wünschen.

Der Wahlsieger Kast wurde in der Vergangenheit bereits als ultrakonservativ, rechtspopulistisch, rechtskonservativ, rechtsextrem oder neofaschistisch beschrieben. Der Sohn eines Wehrmachtsoffiziers gehört der deutschen Minderheit in Chile an.

Im Mittelpunkt des Wahlkampfes hatten Themen wie Kriminalität und Migration gestanden. Kast versprach dabei ein hartes Vorgehen gegen Kriminalität und irreguläre Migration. Der linke Amtsinhaber Gabriel Boric durfte nicht erneut kandidieren.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel