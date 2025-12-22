Rechtsextreme Schmierereien auf Wanderparkplatz in Hirschbach: Polizei sucht Zeugen

In Hirschbach im Landkreis Amberg-Sulzbach kam es kürzlich zu einer politisch motivierten Sachbeschädigung. Unbekannte Täter besprühten mehrere Objekte auf einem Wanderparkplatz mit symbolträchtiger roter Farbe. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Details der Tat

Im Zeitraum zwischen dem 13. Dezember um 16:00 Uhr und dem 14. Dezember um 12:00 Uhr wurden auf dem Wanderparkplatz diverse Gegenstände Opfer der Schmierereien. Konkret betroffen sind ein Unterstand, ein Schild und ein Stromverteilerkasten. Die aufgebrachten Symbole und Schriftzüge werden dem rechten politischen Spektrum zugeordnet.

Ermittlungen und Zeugensuche

Das Fachkommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf: Wer im genannten Zeitraum im Bereich des Wanderparkplatzes verdächtige Aktivitäten beobachtet hat oder Informationen zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizei Amberg zu melden.