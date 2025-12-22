Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
10.6 C
London
type here...
Subscribe
Rechtsextreme Schmierereien auf Wanderparkplatz in Hirschbach: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Rechtsextreme Schmierereien auf Wanderparkplatz in Hirschbach: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Hirschbach im Landkreis Amberg-Sulzbach kam es kürzlich zu einer politisch motivierten Sachbeschädigung. Unbekannte Täter besprühten mehrere Objekte auf einem Wanderparkplatz mit symbolträchtiger roter Farbe. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Details der Tat

Im Zeitraum zwischen dem 13. Dezember um 16:00 Uhr und dem 14. Dezember um 12:00 Uhr wurden auf dem Wanderparkplatz diverse Gegenstände Opfer der Schmierereien. Konkret betroffen sind ein Unterstand, ein Schild und ein Stromverteilerkasten. Die aufgebrachten Symbole und Schriftzüge werden dem rechten politischen Spektrum zugeordnet.

Ermittlungen und Zeugensuche

Das Fachkommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf: Wer im genannten Zeitraum im Bereich des Wanderparkplatzes verdächtige Aktivitäten beobachtet hat oder Informationen zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizei Amberg zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In Ehekirchen sprengten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen...
Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – Fahrer stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Montags, 22....

Neueste Artikel