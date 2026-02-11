type here...
Rechtsradikale Schmierereien auf Bayreuther Schulgelände – Kripo bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Oberfranken
Rechtsradikale Schmierereien auf Bayreuther Schulgelände – Kripo bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAYREUTH. Am vergangenen Wochenende kam es auf einem Schulgelände in Bayreuth zu einem Vorfall, bei dem mehrere verbotene Symbole angebracht wurden. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht dringend nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Rechtsradikale Schmierereien entdeckt

Zwischen Freitag, dem 6. Februar 2026, 15 Uhr, und Montag, dem 9. Februar 2026, 12 Uhr, wurden auf dem Schulgelände in der Straße „Bodenseering“ in Bayreuth mehrere rechtsradikale Schmierereien entdeckt. Unbekannte Täter beschmierten eine Sitzbank, ein Verkehrszeichen sowie ein Schulgebäude mit Hakenkreuzen und dem Schriftzug „Tweak“.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet dringend um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bodenseerings gemacht hat oder über sachdienliche Hinweise verfügt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

