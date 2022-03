Rechtzeitig zum Derby | Augsburger Panther wieder spielfähig

Die Augsburger Panther sind zum Derby am Mittwoch, 09. März 2022 gegen München wieder spielfähig und können in jedem Fall eine ausreichende Anzahl an gesunden und belastbaren Feldspielern aufbieten.

Am heutigen Vormittag standen erneut eingehende Untersuchungen durch Mannschaftsarzt Dipl. med. Vladislav Trivkas gemäß des Return to Play-Protokolls der Deutschen Eishockey Liga auf dem Plan. Der Mediziner aus dem Ärztehaus Augsburg Süd konnte danach vielen zuletzt an Covid-19-Erkrankten ihre Leistungssporttauglichkeit attestieren und sie zurück in einen uneingeschränkten Trainings- und Spielbetrieb entlassen.

Auch wenn das Team von Coach Serge Pelletier nach einer langen Trainingspause noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein kann, so ist die Vorfreude auf das bayerische Derby im Curt-Frenzel-Stadion vor nun bis zu 4.634 wieder zugelassenen Fans immens.

Der Einzelticketverkauf unter www.panthertickets.de sowie direkt über den 1878 SHOP im CFS läuft bereits für die komplette Hauptrunde. Der aktuell gültige Spielplan der Panther ist unter Vorbehalt weiterer Änderungen unter www.aev-panther.de/spielplan einzusehen.

Aktuell gilt für den Einlass nun die 2G-Regel. Zutritt erhalten Personen, die vollständig geimpft oder genesen oder noch nicht 14 Jahre alt sind. Minderjährige Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahre, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen sowie Kinder bis zum sechsten Geburtstag oder noch nicht eingeschulte Kinder stehen Geimpften oder Genesenen gleich. Unverändert gelten außerdem folgende Schutzmaßnahmen: Es gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Alle Kartenbesitzerinnen und -besitzer werden gebeten die jeweils aktuell gültigen Zutrittsregeln zu beachten. Diese werden tagesaktuell unter www.aev- panther.de/corona-faq aufgelistet. Weitere Änderungen der Verordnung sind in den kommenden Wochen jederzeit kurzfristig zu erwarten.