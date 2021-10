Gute Nachrichten für Rekordmeister Bayern München: Der französische Weltmeister Corentin Tolisso hat seine hartnäckigen Muskelprobleme in der linken Wade auskuriert und steht dem Tabellenführer im Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag wieder zur Verfügung. Am Montag absolvierte der Franzose das Mannschaftstraining.