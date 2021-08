Regennasse Fahrbahn | Pkw kommt bei Merching von der Fahrbahn ab und überschlägt sich im Feld

Am Montag, 30.08.2021, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Mercedes die Staatsstraße 2052 von Schmiechen her kommend in Richtung Merching.

Aus noch ungeklärter Ursache verliert er alleinbeteiligt auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kommt von der Straße ab und überschlägt sich im angrenzenden Acker. Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur Behandlung in das Uniklinikum Augsburg gefahren.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mering sicherten die Unfallstelle während der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw mit einem Abschleppdienst ab. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von geschätzt ca. 25.000 EUR.

