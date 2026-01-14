Regensburg: Kripo sucht Zeugen für versuchten Sexualdelikt in der Weingasse – 3.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg nach dem Sexualdelikt in der Weingasse in Regensburg am frühen Morgen des 2. Januar 2025 dauern an. Um die Aufklärung der Tat voranzutreiben, hat das Bayerische Landeskriminalamt zusammen mit der Kriminalpolizei Regensburg und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg eine öffentliche Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt.

Vorfall am 2. Januar 2025 früh morgens

Gegen 02:30 Uhr wurde eine 43-jährige Frau in der Weingasse von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen, festgehalten und sexuell angegriffen. Die Angreifer versuchten, die Frau zu vergewaltigen, wobei sie durch Faustschläge im Gesichtsbereich verletzt wurde. Dank ihrer massiven Gegenwehr, bei der einer der Täter eine blutende Gesichtsverletzung erlitt, ließen die Männer vom Opfer ab und flohen.

Untersuchungen entlasten festgenommene Verdächtige

Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei zunächst festgenommene Tatverdächtige durch die Auswertung gesicherter Spuren entlastet. Die kriminaltechnische Untersuchung ergab, dass die relevanten DNA-Spuren nicht von diesen beiden Männern stammten. Daraufhin wurden die Haftbefehle gegen sie aufgehoben. Die Kriminalpolizei Regensburg geht nun von zwei noch unbekannten Tätern aus.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre alt

schlanke Statur

einer mit einem schwarzen kurzen Vollbart

nordafrikanisches Aussehen

Deutsch mit ausländischem Akzent

Zeugen zufolge hielten sich die Männer wenige Minuten vor der Tat, gegen 2 Uhr, im Bereich der Roten-Hahnen-Gasse auf.

Die Belohnung wird für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen. Die Ermittler bitten die Bevölkerung insbesondere um Hinweise zu folgenden Fragen:

Wer kann Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen?

Wem ist in der Tatnacht ein Mann mit einer blutenden Gesichtsverletzung aufgefallen?

Wer kann Beobachtungen zum Tatablauf in der Weingasse – Nähe Haidplatz – machen?

Wichtige Informationen zur Auslobung:

Die Belohnung wird nur für Hinweise gewährt, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung eines Tatverdächtigen führen.

Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

Die Auslobung richtet sich ausschließlich an Privatpersonen. Sie gilt nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Hinweisgeber werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.