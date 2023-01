Der am Donnerstag entwichene Rachid CHOUAKRI ist immer noch auf der Flucht. Die Polizei fahndet umfangreich und bittet weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zwischenzeitlich hat das Polizeipräsidium Oberpfalz die Einsatzleitung übernommen.

Auch am heutigen Samstag, 7. Januar 2023, kamen Polizeihubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Bayern, Polizeidiensthunde und geschlossene Polizeieinheiten zum Einsatz. Zur Fahndung in Regensburg waren darüber hinaus Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden. Die Polizeiinspektion Regenburg Süd ist mit der genannten Unterstützung weiterhin deutlich im Stadtgebiet uniformiert und zivil präsent. Rachid Chouakri könnte sich nach wie vor in Regensburg aufhalten.

Die Suche nach dem Geflohenen wurde bereits am Donnerstag international ausgeweitet. Wegen des Umfangs der zu koordinierenden Maßnahmen hat zwischenzeitlich hat das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg mit einem Führungsstab die Gesamteinsatzleitung übernommen.

Bislang gingen über 125 Hinweise aus der Bevölkerung ein, die bereits abgearbeitet wurden oder noch werden. Ein konkreter Hinweis auf den aktuellen Aufenthaltsort des Flüchtigen liegt jedoch noch nicht vor.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung!

Hinweise zum Aufenthaltsort des CHOUAKRI sollen sofort über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt werden! Sprechen Sie den Flüchtigen nicht an, sondern verständigen Sie die Polizei. Der Mann könnte gewalttätig reagieren.

Beschreibung des Flüchtigen:

Name: Rachid CHOUAKRI

40 Jahre

Männlich

176 cm groß

Algerisch

Braune Haut

Schlanke Figur, ca. 63 kg schwer

Spricht Deutsch mit Akzent, Französisch, Englisch, Arabisch, Italienisch

schulter- bis ellenbogenlange, krause/wellige dunkle Haare

Hohe Stirn

Vollbart

Brandnarbe Oberarm/Ellenbogen links

Schuhgröße 42

Bekleidung:

kariertes Hemd mit roten Merkmalen

dunkle Hose

dunkle Sneaker mit weißer Sohle

