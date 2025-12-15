Regensburger am Gutenbergplatz ausgeraubt: Täter flüchtig, Zeugen gesucht

In Regensburg ereignete sich am frühen Samstagmorgen, dem 13. Dezember, ein Raubüberfall auf dem Gutenbergplatz. Ein 36-jähriger Mann wurde dabei zum Opfer eines Diebstahls, bei dem ihm ein Bargeldbetrag im dreistelligen Eurobereich entwendet wurde. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Vorfall auf dem Gutenbergplatz

Gegen 01:30 Uhr war der 36-jährige Regensburger auf seinem Heimweg, als er auf dem Gutenbergplatz von einem bisher unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser war in Begleitung einer weiteren unbekannten Person. Im Verlauf eines kurzen Gesprächs griff der unbekannte Täter den Mann körperlich an, sodass dieser zu Boden stürzte und leichte Gesichtsverletzungen erlitt. Währendessen stahl der Täter Bargeld aus der Geldbörse des Mannes.

Flucht der Täter

Nach dem Überfall entfernten sich der mutmaßliche Täter und sein Begleiter zu Fuß vom Tatort. Die beiden unbekannten Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: Männlich, 185 cm groß, ca. 25 Jahre alt, normale Figur, schwarze Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, hochdeutsche Aussprache.

Männlich, 185 cm groß, ca. 25 Jahre alt, normale Figur, schwarze Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, hochdeutsche Aussprache. 2. Person: Männlich, osteuropäisches Aussehen, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlank, schwarze kurze Haare, schwarze Jacke, schwarze Stoffhose.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Verdächtige Beobachtungen, die zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr gemacht wurden, könnten zur Aufklärung beitragen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.