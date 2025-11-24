Newsletter
Montag, November 24, 2025
Reggae-Musiker Jimmy Cliff gestorben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Der Jamaikaner starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, teilte seine Familie am Montag mit.

Reggae-Musiker Jimmy Cliff GestorbenJimmy Cliff, Kelly A. Swift,/Kelly A. Swift/ddp via dts Nachrichtenagentur

Der aus dem Ska-Genre stammende Cliff trug mit Hits wie “Reggae Night”, “I Can See Clearly Now” und “You Can Get It If You Really Want” zur internationalen Popularität der Reggae-Musik bei.

Darüber hinaus förderte er auch den späteren Weltstar Bob Marley. Cliff wurde für sieben Grammys nominiert und gewann zweimal in der Kategorie “Bestes Reggae-Album”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

