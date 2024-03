Bei der 96. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles hat Christopher Nolan den Oscar für die beste Regie gewonnen. Er wurde für den Film „Oppenheimer“ ausgezeichnet und setzte sich damit gegen Jonathan Glazer („The Zone of Interest“), Giorgos Lanthimos („Poor Things“), Martin Scorsese („Killers of the Flower Moon“) und Justine Triet („Anatomie eines Falls“) durch. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze Informationen über die weiteren Gewinner.