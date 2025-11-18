Newsletter
Regierung drängt Industrie zu Investitionen in KI in Deutschland

DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung fordert die deutsche Industrie auf, bei Künstlicher Intelligenz (KI) und Cloud-Technologien eine führende Rolle einzunehmen. “Wer den KI-Zug verpasst, riskiert, den Markt zu verlassen”, schreibt Thomas Jarzombek (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Digitalministerium, in einem Gastbeitrag für das “Handelsblatt” (Mittwochausgabe). “Unternehmen treffen jeden Tag Entscheidungen für Aufträge. Und entscheiden damit, ob die Wertschöpfung auch künftig bei uns liegt oder abfließt.”

Zu den Kernmaßnahmen des Staates gehören Jarzombek zufolge eine volldigitale Plattform für Genehmigungsverfahren, ein Hub für KI-Start-ups, die Einführung der EUDI-Wallet für sichere digitale Identifikation und der Ausbau europäischer Rechenzentren im Rahmen der KI-Gigafactory-Initiative.

Jetzt werde in der Industrie “wirklich entschieden, ob die Datacenter aus Redmond oder Lübbenau gesteuert werden”, erklärte der CDU-Politiker. “Hier wird entschieden, ob die Datenseen und KI-Modelle in Übersee befüllt werden oder in Köln.”

Die Initiative der Bundesregierung soll verhindern, dass europäische Unternehmen bei digitalen Schlüsseltechnologien hinter internationalen Tech-Giganten zurückfallen. Studien zufolge könnte die Wertschöpfung durch Software und Daten in Deutschland bis zu 300 Milliarden Euro jährlich erreichen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

