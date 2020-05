Regierung nimmt Wissenschaftler in der Coronakrise in Schutz

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat Wissenschaftler gegen die Kritik an ihren unterschiedlichen Einschätzungen und Empfehlungen in der Coronakrise in Schutz genommen. „Ich halte diese Kritik für sehr, sehr problematisch“, sagte Braun der „Welt am Sonntag“. Die Wissenschaft beantworte die Fragen bezüglich der Ansteckungswege, identifiziere besonders betroffene Gruppen, modelliere die Infektionsdynamik und forsche an Therapien und Impfstoffen.

Charité, über dts Nachrichtenagentur

„Im Lichte der Beantwortung dieser Fragen gestaltet die Politik die Entscheidungen. Nicht die Wissenschaft“, sagte Braun weiter.