Regierungschefs Tschechiens, Polens und Sloweniens reisen nach Kiew

Die Regierungschefs Tschechiens, Polens und Sloweniens wollen am Dienstag in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen. Man werde die Stadt als Vertreter des Europäischen Rates besuchen, teilte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala über Facebook mit. Der Besuch wird demnach in Absprache mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen organisiert.

Haus in Kiew mit urkainischer Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Neben Fiala werden der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki sowie dessen Vize Jarosław Kaczyński und der Ministerpräsident Sloweniens, Janez Janša, teilnehmen. Unter anderem sind Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem Ministerpräsidenten der Ukraine, Denys Schmyhal, geplant. Zweck des Besuchs sei es, die „unmissverständliche Unterstützung der gesamten Europäischen Union für die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine zu bestätigen“, schreibt Fiala. Zudem wolle man ein breites Unterstützungspaket für die Ukraine präsentieren. Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wurde auch Kiew mehrfach mit Raketen angegriffen. Die russischen Truppen hatten den Druck auf die Hauptstadt zuletzt erhöht.