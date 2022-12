Dr. Erwin Lohner, bisher Regierungspräsident von Schwaben, wird neuer Amtschef im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Der 60jährige folgt auf Ministerialdirektor Karl Michael Scheufele, der Ende Februar in den Ruhestand geht. Das hat der Ministerrat auf Vorschlag von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann heute beschlossen.

„Ich kenne Dr. Erwin Lohner seit vielen Jahren, habe ihn in vielen Funktionen der Staatsverwaltung erlebt und sehr vertrauensvoll mit ihm zusammengearbeitet. Dabei hat er sich in verschiedensten Aufgaben und Ressortbereichen, in Querschnittsaufgaben und zuletzt in der Führungsposition als Regierungspräsident von Schwaben sehr bewährt“, kommentierte Herrmann die Berufung. „Seine Erfahrungen wie auch seine herausragenden Führungsqualitäten und persönlichen Kompetenzen bieten die Gewähr dafür, dass er die Funktion des Amtschefs in jeder Hinsicht adäquat ausfüllen wird.“

Dr. Erwin Lohner begann seinen beruflichen Werdegang nach der zweiten juristischen Staatsprüfung 1991 als wissenschaftlicher Assistent an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ab 1993 als Richter am Bayerischen Verwaltungsgericht in München. Nach seiner Promotion im Jahr 1994 startete Lohner als Regierungsrat seine Karriere im Innenministerium. Nach Stationen im Landratsamt Starnberg, bei der Regierung von Oberbayern und als Leiter des Büros des CSU-Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag wurde er im Jahr 2007 persönlicher Referent und Büroleiter des Innenministers. Ab dem Jahr 2014 leitete Lohner als Ministerialdirigent die Abteilung Planung, Kommunikation und Sport im Innenministerium. Seit Mai 2018 ist Dr. Erwin Lohner Regierungspräsident von Schwaben.