Regionalbahn erfasst Pkw im Landkreis Günzburg

Am Montag, gegen 20:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Triebwagen der Deutschen Bahn AG und einem Pkw auf einem unbeschrankten Bahnübergang bei Haupeltshofen.

Der 46-jährige Fahrer des Pkw befuhr die Kreisstraße GZ 13 kurz nach dem Haupeltshofer Ortsausgang in westlicher Richtung. Kurz vor dem dortigen Bahnübergang nahm er einen von Krumbach in Richtung Mindelheim fahrenden Zug wahr und leitete unverzüglich eine Vollbremsung ein. Hierbei konnte er jedoch einen Zusammenstoß mit dem Zug nicht mehr verhindern. Er lenkte nach links ein und kam dadurch ins Schleudern. Die rechte Seite seines Pkws stieß in die vordere, linke Seite des Triebwagens. Im Zug befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei Bahnmitarbeiter, darunter der Lokführer, sowie fünf weitere unbekannte Fahrgäste, welche sich bis zum Eintreffen der Streifenbesatzungen von der Unfallstelle entfernt hatten.

An dem unbeschrankten Bahnübergang ist ein Andreaskreuz angebracht, weshalb der Pkw-Fahrer wartepflichtig gewesen wäre. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Am Pkw und am Triebwagen entstand Sachschaden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 7.000,- Euro. Am Einsatzort war die Feuerwehr Haupeltshofen im Einsatz. Der Notfallmanager der Deutschen Bahn AG gab die Bahnstrecke gegen 22:00 Uhr wieder frei.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.