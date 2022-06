Die sechste regionale Einkaufswoche der genossenschaftlichen Dorf- und Stadtläden im Landkreis Donau-Ries findet vom 18. bis 23.07.2022 statt, auch der Stadtladen Donauwörth ist wieder mit tollen Aktionen dabei.

Während der gesamten Woche steht alles unter dem Motto „Meine Wahl: ich kauf´ regional!“ Der Stadtladen in Donauwörth wurde 2020 aus dem bürgerschaftlichen Engagement von über 260 Anteilseignern eröffnet und führt neben der konventionellen Ware Produkte von knapp 50 regionalen Anbietern.

Während der regionalen Einkaufswoche gibt es Sonderpreise bei regionalen Produkten, außerdem darf ab einen Einkauf von 10 € am Glücksrad gedreht werden. Täglich wird Frühstück bzw. Weißwurstfrühstück und selbstgebackener Kuchen und Kaffee, das Gedeck für 4,50 €, angeboten. Mittags tischt das ehrenamtliche Küchenteam täglich wechselnde Gerichte auf: Am Montag gibt’s Kaspressknödel und Kärtner Nudeln, am Dienstag wird in der Passage gegrillt, am Mittwoch ist Imbisstag mit Fleischküchle, Nudeln etc., am Donnerstag gibt es einen Sommerbowl und am Freitag frische Dinkelcrepes. Alles zum Genießen im Bistro oder in der Passage oder auch zum Mitnehmen.

An drei Abenden werden die Gäste ab 18:30 Uhr ganz besonders im Bistro verwöhnt, nämlich mit einem 4-Gänge-Genussmenü: Zum Preopening am Sonntag, 17.07., heißt das Motto „Allmannshofener Wasserbüffel trifft Donaurieser Spezialitäten“, am Dienstag, 19.07., „Bayerische Nudel trifft italienische Sauce“ und am Mittwoch, 20.07., „Auchsesheimer Strohrind trifft Regionales“. Unsere Lieferanten stellen hierbei ihre Produkte z.B. das Bier vom Donauwörther Brauhaus, die Nudeln vom Kreuzhof, das Fleisch von Schwabenbüffel oder von Familie Kleinle, selbst vor. Professionelle Unterstützung gibt es am Dienstag vom Vorsitzenden des Club der Köche, Küchenmeister Ulrich Großmann. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, Plätze gibt es nur mit Voranmeldung zum Preis von 39 € pro Person inkl. Wein- bzw. Bierbegleitung und alkoholfreier Getränke ab sofort im Stadtladen oder unter 0906/5801 bzw. stadtladen-don@t-online.de

Am Mittwoch, 20.07, wird Gregor Kress von der gleichnamigen Kaffeerösterei von 10 bis 14 Uhr seine Kaffees zum Verkosten anbieten, am Samstag, 23.07., wird Harald Schmid von der FineGeist Company ebenfalls von 10 – 14 Uhr seinen Gin anbieten. Diesen gibt es an diesem Tag im Stadtladen zum Sonderpreis zu kaufen. Ab 18:30 Uhr findet dann der Gin-Workshop statt. Zum Preis von 39 € pro Person inkl. Amuse Geule erfahren die Teilnehmer in einem Erlebnisparcours des Gins an verschiedenen Stationen alles Wissenswerte über Gin und seine Herstellung. Außerdem gibt es neben Informationen zu Geschichte, Rohstoffen und Destillation die Gelegenheit, mit dem Chefdestillateur der FineGeist Company in die Geheimnisse der Gin-Produktion einzutauchen.