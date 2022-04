Regionalkonferenz Schwaben – Staatsminister kommen zu dritten Bürgerdialog in Augsburg

Gestalten Sie Bayerns Zukunft beim Bürgerdialog in Augsburg. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen mitzumachen. Bringen Sie ihr Wissen und ihre Ideen ein, damit wir unsere schöne Heimat noch lebenswerter gestalten können. Unser Ziel ist gemeinsam mit den Menschen Bayern fit für die Zukunft zu machen“, so Heimatminister Albert Füracker.

„Der Klimawandel, der Flächenverbrauch, der Umbau der Energieversorgung, die Verkehrswende, der demografische Wandel, die Ernährungssouveränität: In Augsburg möchten wir uns mit Ihnen zu den Themen austauschen, die Sie jeden Tag betreffen. So können Sie die Zukunft ihrer Heimat aktiv mitgestalten. Bayern ist einer der schönsten Flecken auf der Welt – das hindert uns aber nicht, unsere Heimat Stück für Stück noch ein bisschen besser zu machen“, so Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.

In Augsburg diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit Politik und bekannten Persönlichkeiten Zukunftsthemen aus der Region und für ganz Bayern – beim Zukunftsdialog Heimat.Bayern am Montag, 9. Mai 2022 von 18 bis 21 Uhr (Goldener Saal, Rathaus Augsburg, Rathausplatz 2, 86150 Augsburg – die Bürgerinnen und Bürger werden um Anmeldung gebeten unter www.heimat.bayern/zukunftsdialog).

Vor Ort mit dabei sind Blasmusik-Pionierin Centa Theobald und Olympiasieger Vinzenz Geiger – sie werden mit der Auszeichnung „Botschafter Heimat.Bayern“ geehrt. Der Fokus des Dialogs und der Zukunftsthemen liegt in Augsburg auf dem Regierungsbezirk Schwaben, es werden aber auch bayernweite Heimatthemen zur Sprache kommen. Die Bürgerinnen und Bürgern bestimmen vorab die Themen der Diskussion. Durch den Impulsvortrag „Bayerns Vielfalt: Stadt & Land“ durch Bezirksheimatpfleger Christoph Lang wird ein Schwerpunkt auf ein weiteres Heimatthema gelegt.

Wie kann man vor Ort teilnehmen? Einfach anmelden unter

www.heimat.bayern/zukunftsdialog oder telefonisch (089 2306-3127) und dabei sein.

Wer kann teilnehmen? Alle Bürgerinnen und Bürger Bayerns (ab 16 Jahre).

Wie kann man Themen bestimmen und Ideen, Meinungen und Fragen einbringen? Online unter www.heimat.bayern/zukunftsdialog (auch unabhängig von einer Teilnahme vor Ort!).

Wie viele „Regionalkonferenzen Heimat.Bayern“ gibt es und wo finden sie statt? Im Mai 2022 finden insgesamt acht Regionalkonferenzen statt – in Eichstätt (02.05.), Tirschenreuth (04.05.), Augsburg (09.05.), Passau (16.05.), Bad Kissingen (20.05.), Nürnberg (23.05.), Bad Reichenhall (24.05.) und Wunsiedel (30.05.).

Wie geht es nach dem Bürgerdialog weiter? Ziel ist es, eine Zukunftsvision für Bayern zu entwickeln, die im Frühjahr 2023 vorgestellt wird.

Mehr Infos unter www.heimat.bayern/zukunftsdialog.