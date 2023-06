Regionalliga-Relegation | Der FC Memmingen muss in Ansbach „nur“ gewinnen

Es ist jetzt eigentlich ganz einfach: Der FC Memmingen muss am Freitagabend (18.30 Uhr) bei der SpVgg Ansbach „nur“ gewinnen, dann gelingt der sofortige Wiederaufstieg in die Regionalliga. Entweder nach 90 oder 120 Minuten oder nach Elfmeterschießen. Ganz so einfach wird es aber vermutlich im Rückspiel der zweiten Runde in der Regionalliga-Relegation aber nicht werden. Ansbach ist heimstark, hatte in der vergangenen Saison die fünftbeste Heimbilanz in Liga vier. Der FC Memmingen hält mit seiner Auswärtsstärke dagegen, gleichauf mit Meister SV Schalding/Heining auf Rang eins der Bayernliga Süd.

Aber die Statistik spielt am Freitagabend keine Rolle mehr, eher andere Faktoren. Nach dem 1:1 Unentschieden im Hinspiel ist das Rennen jedenfalls offen. Ansbach kann natürlich auf einen Heimvorteil bauen. Im Vorverkauf waren bis Donnerstag schon 1.000 Karten abgesetzt. Das stärkt den Rücken. Aber die Memminger spielen in der Fremde unbeschwerter auf als zuhause. Und tun sich gegen das Auswärtspublikum kurioserweise leichter als vor den eigenen Fans.

Und dann blicken wir noch auf die Trainerstimmen vom Dienstagabend. Ansbachs Christoph Hasselmeier sprach von „der vielleicht besten Saisonleistung“ seiner Mannschaft. Sein Gegenüber Stephan Baierl war dagegen nur bedingt zufrieden, sieht noch Luft nach oben und „weiß, zu was wir auswärts imstande sind“. Was bedeuten könnte: Ansbach muss nochmal ans Limit gehen, um Memmingen zu schlagen. Der FCM könnte noch Reserven freisetzen. Personell wird es sich auf jeden Fall verbessern, denn Rot-Sünder Pascal Maier darf wieder mitwirken und könnte Tempo machen. Ansonsten wird sich wenig verändern: Bei Außenverteidiger Luis Sailer-Fidalgo geht es vermutlich nicht. Maximilian Rupp steht nach beruflichem Auslandsaufenthalt wieder zur Verfügung. Die Ausfallliste neben Sailer Fidalgo: Ardian Morina, Flemming Schug (beide verletzt), Mathias Bauer (mit der Bayernauswahl in Spanien), Martin Dausch, David Mihajlovic (beide Urlaub). Aus der U21 ist Tiziano Mulas wieder im Kader, im Hinspiel war er bereits zur Pause eingewechselt worden.

Zwar hat die SpVgg Unterhaching in der Drittliga-Relegation einen 2:1 Auswärtssieg in Cottbus vorgelegt und beste Aussichten aufzusteigen, aber auf diese „Schützenhilfe“ wollen sich weder Ansbach noch Memmingen verlassen. Wenn Haching den Sprung schafft, dann hat nämlich auch der Verlierer der Paarung einen Regionalliga-Platz sicher. Das steht sportlich aber erst am kommenden Sonntag fest und ganz sicher hat Unterhaching dem Vernehmen nach die Drittliga-Lizenz auch noch nicht.

Information für FCM-Fans: Wer nach Ansbach fahren will, steuert am besten dort den Parkplatz an der Realschule in der Schreibmüllerstraße an. Von dort ist es ein Fußweg von etwa 10 Minuten zum Stadion. Es wird ausreichend Karten an den Tageskassen geben. Die Daheimgebliebenen können im FCM-Liveticker und dem kostenlosen Livestream von Sporttotal.TV mitfiebern Beides wird über die Vereinshomepage www.fc-memmingen.de angeboten. Noch am Abend gibt es eine kommentierte Zusammenfassung mit den Spiel-Höhepunkten bei BFV.TV