Auch wenn sich die Profis in die WM-Pause verabschiedet haben, rollt der Ball beim FC Augsburg noch weiter. Unter dem Motto „Regionalliga statt WM – auf geht’s zur Zwoten“ möchte der FCA seinen Fans ein alternatives Programm zur Weltmeisterschaft und Fußball-Romantik im rot-grün-weißen Stil bieten. Für die letzten beiden

Spiele der U23 wurden deshalb zwei attraktive Angebote für alle Fans geschnürt.

Ticket inklusive Verzehrgutschein und FCA spendet Ticketeinnahmen

Für das Heimspiel am Samstag, 26. November, (14.00 Uhr) im Rosenaustadion gegen den 1. FC Schweinfurt ist die Eintrittskarte inklusive eines Verzehrgutschein für z.B. eine Steaksemmel oder eine Portion Pommes für den fairen Preis von 5 Euro erhältlich. Die Ticketeinnahmen kommen dabei als Spende der Augsburger Tafel zugute

und werden für die Aktion der Weihnachtswünsche verwendet, um Kindern aus finanziell schwachen Familien eine kleine Freude an Weihnachten zu bereiten. Der FCA hofft, der U23 damit für ihr letztes Heimspiel des Jahres eine schöne Kulisse im altehrwürdigen Rosenaustadion bieten zu können und gleichzeitig etwas für den guten Zweck zu tun. Die Tickets inkl. Verzehrgutschein gibt es ab Mittwoch, 16. November 2022 im Vorverkauf am Servicecenter in der Geschäftsstelle, im 1907-Store in der Bahnhofsstraße sowie am Spieltag an der Stadionkasse.

Weißwurstfrühstück vor der Abfahrt nach Buchbach

Auch für das Auswärtsspiel der U23 beim TSV Buchbach am Samstag, 3. Dezember, (14.00 Uhr) hat sich der FCA etwas überlegt: Ab 9.00 Uhr gibt es ein gemeinsames Weißwurstfrühstück in der Fankneipe an der WWK ARENA, anschließend geht es um 10.30 Uhr gemeinsam mit dem Bus nach Buchbach. Abfahrt in Buchbach nach Augsburg zurück ist direkt nach dem Spiel. Der Preis für Weißwurstfrühstück, Busfahrt und Eintrittskarte zum Spiel liegt bei unschlagbaren 9,07 Euro. Im Bus gibt es Getränke zu fairen Preisen. Buchbar ist das Angebot ab Mittwoch, 16. November 2022, (12.00 Uhr) im Online-Shop.

Der FC Augsburg als Verein und die U23 als Mannschaft würden sich sehr freuen, wenn möglichst viele Fans diese Angebote wahrnehmen und die FCA-Familie so einen schönen gemeinsamen Jahresabschluss erlebt. Auch die U19 und die U17 sind übrigens noch eine Weile im Spielbetrieb und freuen sich über Unterstützung an der Paul-Renz-Akademie.