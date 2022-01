Regionalligist FV Illertissen startet in die Vorbereitung

Morgen, Dienstag(18.00) startet der Regionalligist FV Illertissen mit der Vorbereitung auf die restliche Saison.

Vier Einheiten plus jeweils ein Spiel hat Trainer Marco Konrad eingeplant. Doch auch in der Pause hatten die Spieler ‚Hausaufgaben‘. Jeder hatte ab Weihnachten einen Trainingsplan für eine sogenannte Ganzkörperfitness und Läufe. „Wir werden natürlich in erster Zeit das Aufbautraining dosieren, um möglichst Verletzungen zu vermeiden“, ist das Vorhaben von Trainer Marco Konrad. Er hofft, den kompletten Kader begrüßen zu können, denn es ist doch der ein oder andere Rekonvaleszent dabei. Marius Wegmann hat einen operativen Eingriff hinter sich, auch Nicolas Keckeisen und Goson Sakai waren vor der Pause angeschlagen.

Nicht mehr dabei sein wird Lukas Rietzler, der ein Stipendium für ein Studium in den USA nutzen wird. Auch Fabian Rupp wird nicht mehr zur Verfügung stehen, hat sich beruflich neu orientiert. Fraglich ist noch, was mit Semir Telalovic passiert, der mehrere höherklassige Angebote hatte, aber bis jetzt noch kein Engagement besitzt. Mit dabei beim Auftakt werden die Neuzugänge Lukasz Mozler und Alexander Kopf sein, auch der ein oder andere Trainingsgast wird zu einem Probetraining zu sehen sein.

Bereits kommenden Samstag, 22.01.(14.00) wird dann das erste Vorbereitungsspiel sein. Gegner ist Ligakonkurrent FC Memmingen, gegen den ja bekanntlich schon beide Punktspiele absolviert wurden. In der Woche darauf sind sogar zwei Spiele vorgesehen. Am Mittwoch, 26.01.(18.00)gegen Südwest Regionalligist VfR Aalen und am Samstag, 29.1.(14.00) gegen den Oberligadritten SV Göppingen. Am 05. Februar (14.00) kommt der SSV Ulm 1846 nach Illertissen und am Samstag, 12.02.(13.00) wird beim FC Bayern München II getestet. Am 26. Februar wird das erste Punktspiel bei der Spvgg Greuther Fürth II stattfinden, das erste Heimspiel am 05. März(14.00) gegen den FC Pipinsried.

Einer der Höhepunkte bis zum Saisonende am 21. Mai wird das Halbfinale im Totopokal sein. Der Gegner wird noch zwischen Schweinfurt 05 und Drittligist Würzburger Kickers am 08. März ermittelt.