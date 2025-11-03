Newsletter
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Regungslose Person in der Pegnitz gerettet: Kripo Nürnberg ermittelt nach lebensgefährlichem Zwischenfall

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. Am Sonntagnachmittag (02.11.2025) wurde im Osten von Nürnberg eine leblose Person im Fluss entdeckt. Eine 36-jährige Frau sah den Mann in der Pegnitz treiben und alarmierte die Polizei.

Rettungseinsatz am Olga-Pöhlmann-Weg

Gegen 15:20 Uhr bemerkte eine Joggerin auf Höhe des Olga-Pöhlmann-Wegs die regungslose Person im Wasser. Mithilfe zweier weiterer Passanten konnte der 62-jährige Mann aus dem Fluss gezogen werden. Eine daraufhin eintreffende Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost führte eine Reanimation durch.

Lebensgefahr und Krankenhaus transport

Nach der Reanimation erfolgte die weitere medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt. Aufgrund der lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt derzeit zur Klärung des Sachverhalts. Aktuellen Informationen zufolge gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

