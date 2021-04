Reha-Verband prophezeit lange Wartezeiten

Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation warnt vor Engpässen bei der Behandlung von Corona-Patienten mit Langzeitschäden. „Wir haben bei Long-Covid-Patienten ein großes versorgungsstrukturelles Problem in Deutschland“, sagte Geschäftsführer Christof Lawall der „Welt“ (Samstagausgabe). „Vielerorts kommen Rehakliniken bei der Behandlung von Long-Covid-Patienten an ihre Kapazitätsgrenzen und bauen lange Wartezeiten auf. Dann kann ein Patient, auch wenn es ihm noch so schlecht geht, nicht direkt behandelt werden.“

Fahrradergometer für Belastungs-EKG, über dts Nachrichtenagentur

Hintergrund sei, dass es in Deutschland zwar mehr als 1.000 Rehakliniken gibt, aber nur ungefähr 50 Einrichtungen, die auch eine pneumologische Abteilung haben – also tatsächlich Patienten mit Lungenkrankheiten behandeln können. Lawall resümiert: „Wir können derzeit gleichzeitig nur 3.500 bis maximal 4.000 Menschen mit Lungenproblemen rehabilitieren.“

Bei knapp drei Millionen Menschen mit einer überstandenen Covid-Infektion in Deutschland sei dies „deutlich zu wenig“. Lawall wünscht sich mehr Flexibilität von den Kostenträgern. „Wir fordern, dass in den Reha-Einrichtungen der Arzt-Patienten-Schlüssel gesenkt wird, also ein Pneumologe für mehr Patienten zuständig sein darf. So kann man aus 100 Plätzen auch mal 120 machen.“