Im Tatzeitraum von Montag (01.07.2024), 18.30 Uhr, bis Dienstag (02.07.2024), 05.30 Uhr brachen Unbekannte in drei Firmen ein.

Die Täter gingen zwei Betriebe in der Rudolf-Diesel-Straße sowie ein Anwesen in der Langweider Straße an. In allen drei Fällen durchsuchten die Täter anschließend die Büro- und Werkstatträume. Sie erbeuteten insgesamt einen Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise erbittet die PI Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11.

