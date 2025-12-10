Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
10.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Rehlinger erhöht vor Koalitionsausschuss Druck auf Reiche

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zu einer rascheren Umsetzung geplanter Entlastungen für Unternehmen aufgefordert.

Rehlinger Erhöht Vor Koalitionsausschuss Druck Auf Reiche
Anke Rehlinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die deutsche Wirtschaft ist in der Krise”, sagte Rehlinger der “Rheinischen Post” vor einem erneuten Treffen der Koalitionsspitzen am Mittwochabend. “Deutschland muss zulegen, um herauszukommen. Dabei liegen die Instrumente auf der Hand, sind im Koalitionsvertrag oder bei Gipfeln für Auto- und Stahlindustrie vereinbart.”

Wie es aus Union und SPD hieß, werden die Vertreter der Parteispitzen aber auch über den geplanten Industriestrompreis und die Kraftwerksstrategie sprechen. “Wir brauchen jetzt die Umsetzung. Dabei kommt es jetzt maßgeblich auf die Bundeswirtschaftsministerin und ihre Durchsetzungskraft in Brüssel an”, mahnte Rehlinger. “Der Industriestrompreis hängt in der Luft und droht in Brüssel für Teile der Industrie unbrauchbar gemacht zu werden, wenn er nicht zusätzlich zur Strompreiskompensation zum Beispiel für die Stahlindustrie eingesetzt werden kann”, sagte Rehlinger.

“Die Unternehmen brauchen dringend planbare, wettbewerbsfähige Energiepreise”, so die SPD-Politikerin. “Länder und Unternehmen warten auf Kraftwerksstrategie und konkret die Ausschreibung für zusätzliche Gaskraftwerke. Länder und die Wirtschaft erwarten mehr Tempo bei zentralen Verbesserungen der wirtschaftlichen Situation im Land”, sagte Rehlinger.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
News

Therme Erding eröffnet hochwertige Palm Lounge

0
Wohlig warmes (Heil-)Wasser und Entspannung unter exotischen Großpalmen ohne Flugstress und Jetlag, dafür steht die größte Therme der Welt. Das privat betriebene Bad wurde nun um eine innovative Urlaubsebene ergänzt.
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...

Neueste Artikel