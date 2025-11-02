Rehlinger und Linnemann für EU-Zölle auf chinesischen Stahl

Die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger (SPD), hat sich für eine Ausweitung von EU-Zöllen auf chinesischen Stahl ausgesprochen.

In der ARD-Sendung “Bericht aus Berlin” forderte die SPD-Politikerin am Sonntag, dass in Deutschland produzierter Stahl eine Chance haben müsste. “Wenn wir gegen Dumpingpreise ankämpfen müssen, dann ist das eben keine Chance, dann ist das auch nicht fair und dann kann man gegebenenfalls auch auf Zollfragen zurückgreifen”, so Rehlinger weiter.

Zustimmung erhält sie von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Er beklagt, dass China immer das Gleiche mache. Zuerst würden sie mit Dumpingpreisen die deutschen Firmen “kaputt” machen, um anschließend die Preise wieder anzuheben. “An diesem Geschäftsmodell werden wir uns nicht beteiligen”, so Linnemann weiter. Die Europäische Union müsse deshalb beim Thema Strafzölle “zu Potte kommen”.

Zugleich sprach sich Rehlinger gegen das Aufweichen von Klimazielen aus, um der kriselnden Stahlbranche bei der Umstellung auf grünen Stahl mehr Zeit zu verschaffen. Stattdessen müsse die Wasserstoffinfrastruktur ausgebaut und in Kraftwerke investiert werden. “Dann müssen wir auch nicht zwingend von Klimavorschriften noch einmal abrücken”, so die SPD-Politikerin.