Sonntag, Januar 11, 2026
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Reiche fordert Priorität für Wettbewerb und Innovationen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wirbt dafür, Maßnahmen der Ordnungspolitik Vorrang zu gewähren.

Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist der einzige Weg, um Wohlstand für alle zu schaffen, nicht größtmögliche Umverteilung”, sagte Reiche der “Bild am Sonntag”. Die Wettbewerbsfähigkeit müsse deutlich gestärkt werden, um im globalen Vergleich nicht weiter zurückzufallen.

Jetzt gehe es um drei Dinge: den Faktor Arbeit zu entlasten, Bürokratie abzubauen sowie freien Wettbewerb und Innovationen zu stärken. Reiche: “Wer arbeitet und investiert, muss spüren, dass sich Einsatz in Deutschland lohnt.” Die schwierige wirtschaftliche Lage erfordere es, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit ganz oben auf die politische Agenda zu heben, so die Ministerin.

