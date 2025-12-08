Reiche lädt Umweltminister und CEOs zu Chemie-Treffen

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat zu einem Chemie-Treffen an diesem Donnerstag von 16:00 bis 17:30 Uhr eingeladen. Das berichtet das Magazin Politico unter Berufung auf Industriekreise. Das Wirtschaftsministerium (BMWE) bestätigte das Treffen. Auch Bundesumweltminister Carsten Schneider ist demnach eingeladen und wird ab 16 Uhr eine Rede halten, wie sein Haus dem Magazin mitteilte.

Aus der Industrie stehen auf der Einladungsliste zudem die CEOs Julia Schlenz von Dow Deutschland, Markus Steilemann von Covestro und Christian Hartel von Wacker Chemie sowie der Verband der Chemischen Industrie und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).

Neben dem nationalen und europäischen Rechtsrahmen stehen auf der Agenda auch die Themen zukunftsfähige Grundstoffchemie sowie Innovationen und KI in der Chemie. Das Treffen soll der Auftakt zur im Koalitionsvertrag angekündigten Chemieagenda 2045 sein.