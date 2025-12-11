Newsletter
Donnerstag, Dezember 11, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Reiche unterzeichnet Verträge zum Kohle-Ausstieg der LEAG

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat am Donnerstag mit Vertreten des Energieunternehmens LEAG den Vertrag zur Absicherung der Entschädigungszahlungen für den vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung unterzeichnet. Damit kann ein Entschädigungsbetrag von bis zu 1,75 Milliarden Euro für die endgültige Stilllegung aller Braunkohlekraftwerke der LEAG ausgezahlt werden.

Reiche Unterzeichnet Verträge Zum Kohle-Ausstieg Der LeagKatherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der öffentlich-rechtliche Vertrag regelt, wie die Entschädigung ausgezahlt werden soll. So soll es Garantien geben, dass die vom Bund in die Vorsorgegesellschaften eingezahlten Mittel auch tatsächlich und ausschließlich für die im Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes (KVBG) vorgesehenen Rekultivierungsmaßnahmen verwendet werden.

Zuvor hatten die Europäische Kommission mit ihrer Beihilfe-Genehmigung und der Deutsche Bundestag mit Anpassungen des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes den Weg für den Schritt freigemacht.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

