Mittwoch, November 19, 2025
Reiche verteidigt möglichen Covestro-Deal

DTS Nachrichtenagentur
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern Covestro verteidigt. “Es geht um das Sichern von Arbeitsplätzen und eines starken Unternehmens”, sagte Reiche den Sendern RTL und ntv. Der Deal wäre der erste Kauf eines Dax-Konzerns durch ein staatliches Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Reiche Verteidigt Möglichen Covestro-Deal
Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Reiche wies Kritik zurück, der Einstieg könne einen Ausverkauf deutscher Industrie bedeuten. Die Branche leide seit Jahren unter hohen Energiepreisen, Bürokratie und langen Genehmigungsprozessen. Ein internationaler Partner sei daher “ein Riesenerfolg”.

Die auf sieben Jahre begrenzten Standortgarantien sieht Reiche gelassen: “Keine Regierung der Welt kann sagen, was in acht oder zehn Jahren ist.” Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten großes Interesse am Industriestandort Deutschland und brächten dem Unternehmen “hohen Respekt” entgegen. Deutschland werde als Investitionsstandort daher wieder attraktiver – Covestro werde “nicht der letzte Fall” sein.

