Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
12.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Reichinnek für offeneren Umgang mit Erkrankungen in Spitzenpolitik

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek sieht sich durch ihre Migräne-Erkrankung häufig belastet und wirbt für einen offeneren Umgang mit Krankheiten in der Spitzenpolitik.

Reichinnek Für Offeneren Umgang Mit Erkrankungen In Spitzenpolitik
Heidi Reichinnek (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bezogen auf ihre eigene Migräne-Erkrankung sagte sie der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe): “Ich habe diese Erkrankung und sie belastet mich massiv. Viele Termine kann ich trotz Migräne nicht absagen und muss mir dann mit Medikamenten helfen.” Dafür nehme sie Sumatriptan ein – “ein sehr starkes Mittel, das dazu führt, dass man sich nicht mehr so gut konzentrieren kann”, sagte Reichinnek.

Weiter sagte die Linken-Politikerin, sie würde einen offeneren Umgang mit Krankheiten oder Schwächen in der Politik begrüßen. “Ich würde niemanden dazu auffordern, weil es eine sehr private Entscheidung ist, solche Sachen öffentlich zu machen. Aber natürlich ist es ein wichtiges Zeichen, das für Sichtbarkeit sorgt. Gerade bei Migräne”, sagte sie. Die Krankheit betreffe vor allem Frauen. “Und wie oft werden Frauen nicht ernst genommen, wenn sie sagen, dass sie massive Kopfschmerzen haben?”, kritisierte die Politikerin. Neben Migräne bräuchten auch Krankheiten wie Endometriose “Präsenz, weil sie unfassbar viele Leute betreffen”, so Reichinnek.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...

Neueste Artikel