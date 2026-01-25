Reichinnek verteidigt Zuspitzung in der politischen Debatte

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek verteidigt Verkürzungen und Zuspitzungen als Mittel der politischen Auseinandersetzung, auch in Sozialen Medien.

Auf die Frage, was linken von rechtem Populismus unterscheide, sagte Reichinnek dem “Spiegel”: “Wichtig ist, welche Inhalte dahinterstehen. Wir arbeiten mit Fakten, wir können alles, was wir sagen, auch belegen. Natürlich ist unsere Kritik oft scharf. Aber wir beleidigen niemanden und schauen nicht auf die Leute herab.”

Die Menschen beschäftigten sich nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit Politik, so Reichinnek. “Also muss ich mich fragen, wie ich sie für meine Ideen erreiche. Dann schildere ich verkürzt, was ich als Problem sehe – und ebenso knapp, was ich als Lösung anbiete.” Natürlich sei es auch wichtig, den Leuten zu sagen, dass man viele Themen “nicht mit einem Fingerschnippen” erledigen könne, sagte Reichinnek. Probleme, etwa beim bezahlbaren Wohnen, “sind nicht über Nacht entstanden, sie lassen sich selten über Nacht lösen”.

Die Linkenpolitikerin verteidigte im “Spiegel” auch Zwischenrufe aus ihrer Fraktion im Bundestag. “Wofür gibt es die Ordnungsrufe? Einer unserer Abgeordneten hat das Wort ›Lüge‹ gerufen – weil es halt eine Lüge war, die da am Rednerpult verkündet wurde.” Reichinnek sagte weiter: “Manchmal muss man einen Nazi eben auch im Bundestag einen Nazi nennen. Vor allem, wenn er menschenverachtenden Dreck von sich gibt, andere herabwürdigt und entmenschlicht.”