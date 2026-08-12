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Reifenplatzer auf A8 bei Dasing: Kleintransporter schleudert, Fahrer leicht verletzt

Reifenplatzer auf A8 bei Dasing: Kleintransporter schleudert, Fahrer leicht verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Kleintransporter nach Reifenplatzer auf A8 gegen Betongleitwand geschleudert

Bei einem Unfall auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München ist am Dienstagnachmittag ein 39-jähriger Fahrer leicht verletzt worden, nachdem sein Kleintransporter nach einem Reifenplatzer ins Schleudern geraten und gegen die rechte Schutzplanke sowie später gegen die Betongleitwand geprallt war. Das Fahrzeug kam schließlich seitlich liegend auf dem mittleren und linken Fahrstreifen zum Stillstand.

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Unfallhergang und Folgen

Gegen 15.11 Uhr fuhr der 39-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen, als ein Reifenplatzer zum Kontrollverlust führte. Der Kleintransporter prallte zunächst gegen die rechte Außenschutzplanke und wurde anschließend quer über alle drei Fahrstreifen geschleudert, bis er an der Betongleitwand liegen blieb. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zudem weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dasing und Friedberg unterstützten die Bergungs- und Aufräumarbeiten.

Sperrungen, Schadenshöhe und Ermittlungen

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten war die A8 in Fahrtrichtung München zunächst etwa eine Stunde lang voll gesperrt; anschließend blieben der linke und mittlere Fahrstreifen für weitere 1,5 Stunden gesperrt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt.

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Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 39-Jährigen. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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