„Reiferer Herr“ belästigt Frauen in Günzburger Park

Mehrfach hatte ein 70-Jähriger Frauen in einem Günzburger Park belästigt. Nun konnte die Polizei den Mann ermitteln.

Am 19.03.2020 war eine 25-Jährige zur Mittagszeit in dem Park „Auf der Hagenweide“ zu Fuß unterwegs war. Hier war sie von einem ca. 70-jährigen Mann angesprochen worden, welcher einen Mischlingshund mit hellem Fell mit sich führte. Der Mann belästigte die Dame, indem er sie unter anderem danach fragte, ob sie schon einmal Sex hatte und meinte, dass man miteinander doch Spaß haben könne. Zudem fasste er ihr an die Schulter. Die Geschädigte wendete sich von dem Mann ab und entfernte sich.

Aufgrund der Berichterstattung in den Medien meldeten sich in den Folgetagen nun weitere Frauen im Alter zwischen 18 und 52 Jahren, die in der Vergangenheit in dem genannten Park von einem ihnen unbekannten Mann auf ähnliche Art und Weise angesprochen und belästigt wurden. Die nun angezeigten Taten lagen zum Teil bereits mehrere Monate zurück. A

Aufgrund der intensiv geführten Ermittlungen konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 70-Jährigen aus dem Raum Günzburg. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen werden ihm aktuell mindestens sechs Beleidigungen bzw. Belästigungen zum Nachteil von Frauen vorgeworfen. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachtes der Beleidigung bzw. sexuellen Belästigung eingeleitet.

